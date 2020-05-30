​Заявление о реализации строгих мер на выходных

«Реализация строгих мер стоит на повестке дня по субботам и воскресеньям».

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, если в ближайшие дни число инфекций увеличится, в стране может быть введен краткосрочный запрет.

Р.Байрамлы отметил, что было начато лечение от образцов крови, полученных от вылечившихся лиц: «Этот метод дал более эффективные результаты. Мы стали свидетелями возвращения к жизни людей, которые были в тяжелом состоянии и не поддавались лечению препаратами. Мы приглашаем выздоравливающих граждан снова сдавать кровь».