Завтра в Баку стартует международное мероприятие по усовершенствованию пищевых стандартов

Завтра в Баку стартует двухдневное международное мероприятие на тему ”Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии, расширение участия в деятельности Кодекса".

Завтра в Баку стартует двухдневное международное мероприятие на тему ”Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии, расширение участия в деятельности Кодекса".

Об этом Report сообщили в Агентстве по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA).

Мероприятие организовано при сотрудничестве AQTA и регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии.

В мероприятии примут участие представители около 15 стран и свыше 60 представителей международных организаций, в том числе ФАО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), ЮНИСЕФ, Европейской комиссии и Всемирного банка.