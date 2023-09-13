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Завтра в Баку стартует международное мероприятие по усовершенствованию пищевых стандартов

Завтра в Баку стартует международное мероприятие по усовершенствованию пищевых стандартов Завтра в Баку стартует двухдневное международное мероприятие на тему ”Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии, расширение участия в деятельности Кодекса".
Здоровье
13 сентября 2023 г. 10:45
Завтра в Баку стартует международное мероприятие по усовершенствованию пищевых стандартов

Завтра в Баку стартует двухдневное международное мероприятие на тему ”Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии, расширение участия в деятельности Кодекса".

Об этом Report сообщили в Агентстве по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA).

Мероприятие организовано при сотрудничестве AQTA и регионального офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Европе и Центральной Азии.

В мероприятии примут участие представители около 15 стран и свыше 60 представителей международных организаций, в том числе ФАО, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО), ЮНИСЕФ, Европейской комиссии и Всемирного банка.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda qida standartlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq tədbir başlayır

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