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Завтра одному из пострадавших в авиакатастрофе предстоит операция

Завтра одному из пострадавших в авиакатастрофе предстоит операция 16:58
Здоровье
27 декабря 2024 г. 17:34
Завтра одному из пострадавших в авиакатастрофе предстоит операция

Завтра запланирована операция одного из пострадавших в авиакатастрофе самолета AZAL недалеко от Актау.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный врач медучреждения "Ени клиника" Эльдар Ахмедов.

По его словам, у одного из пострадавших диагностирован открытый перелом большеберцовой кости, ему предстоит остеосинтез.

Отметим, что из 14 пострадавших в авиакатастрофе, размещенных в "Ени клиника", 13 проходят лечение в палате, один - в отделении реанимации.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили. 14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, вчера были доставлены на родину. Все они размещены в "Ени клиника".

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Версия на азербайджанском языке Aviaqəzada xəsarət alanlardan birinin sabah əməliyyatı planlaşdırılır

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