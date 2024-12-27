Завтра одному из пострадавших в авиакатастрофе предстоит операция

16:58

Завтра запланирована операция одного из пострадавших в авиакатастрофе самолета AZAL недалеко от Актау.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный врач медучреждения "Ени клиника" Эльдар Ахмедов.

По его словам, у одного из пострадавших диагностирован открытый перелом большеберцовой кости, ему предстоит остеосинтез.

Отметим, что из 14 пострадавших в авиакатастрофе, размещенных в "Ени клиника", 13 проходят лечение в палате, один - в отделении реанимации.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили. 14 граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе, вчера были доставлены на родину. Все они размещены в "Ени клиника".