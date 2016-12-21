Завотделом: В Азербайджане стало обычным случаем, когда руки детей остаются в мясорубке

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Стало обычным случаем, когда руки детей остаются в мясорубке. Можно сказать, что в наш институт такие пациенты поступают ежедневно. Восстановить пациентам руку бывает очень сложно".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом ручной хирургии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Фикрет Гафаров.

По его словам, 40% обращений бывают связаны с травмами рук: "К нам поступают пациенты с врожденными травмами и люди, повредившие руки в результате неправильного обращения с инструментами. Также нередки случаи получения детьми ожога рук. Нам приходится оперировать таких детей до 20-летнего возраста. Иногда мы сталкиваемся со случаями непрофессионального хирургического вмешательства, что в последующем приводит к ряду тяжелых осложнений. Больные должны обращаться к специализированным врачам соответствующего профиля".