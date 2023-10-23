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Завотделом: В 80-90% случаях у пациентов наблюдается ангинозная форма инфаркта миокарда

Завотделом: В 80-90% случаях у пациентов наблюдается ангинозная форма инфаркта миокарда В Азербайджане у 80-90% пациентов, поступивших в больницы с инфарктом миокарда, наблюдается ангинозная форма.
Здоровье
23 октября 2023 г. 14:01
Завотделом: В 80-90% случаях у пациентов наблюдается ангинозная форма инфаркта миокарда

В Азербайджане у 80-90% пациентов, поступивших в больницы с инфарктом миокарда, наблюдается ангинозная форма.

Как сообщает Report, об этом заявила завотделом НИИ Кардиологии имени акад. Дж.Абдуллаева Медина Азимова.

По словам специалиста, характерным симптомом является боль в грудной клетке, которая отличается от стенокардии: "Она более интенсивная, давящая, жгучая, колющая и сопровождается панической атакой. В большинстве случаев на пике болевого синдрома могут проявиться признаки острой сосудистой недостаточности (обильное потоотделение, головокружение, внезапная слабость, тахикардия, похолодание конечностей, падение артериального давления и др.). Также могут наблюдаться такие признаки, как одышка и нарушения сердечного ритма, а в острый период - повышение температуры тела».

Азимова отметила, что инфаркт миокарда клинически имеет несколько форм, среди которых ангинозный, астматический, абдоминальный, аритмический, цереброваскулярный и бессимптомный.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: "İnsanlarda 80-90% hallarda miokard infarktının anginoz variantına rast gəlinir”

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