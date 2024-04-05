Завотделом: Несоблюдение требований продбезопасности может иметь тяжелые экономические последствия

Несоблюдение требований продовольственной безопасности влияет не только на здоровье людей, но также может иметь серьезные экономические последствия.
Как сообщает Report, об этом заявил завотделом сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Лятиф Гасымов на совещании на тему "Оценка системы продовольственного контроля".
По его словам, во всем мире наблюдаются новые вызовы в связи с продовольственной безопасностью, и Азербайджан - не исключение: "В последнее время в данной сфере произошли концептуальные изменения".