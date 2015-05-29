Завотделом минздрава: За 5 месяцев этого года проведено 7 операций по пересадке костного мозга

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане удалось достичь сокращения летальных исходов от талассемии и уменьшения статистики лиц, получивших инвалидность в результате этой болезни".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов.

По его словам, в настоящее время в Республиканском центре талассемии проводятся операции по пересадке костного мозга, являющиеся радикальным методом лечения талассемии: "За прошлый год было проведено 10, а за 5 месяцев этого года 7 успешных операций по пересадке костного мозга. Несмотря на проводимую работу, с учетом сложности лечения заболевания и роста числа больных, возникла необходимость в комплексных мерах по борьбе с ростом количества больных талассемией в стране".