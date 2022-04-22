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Завотделом: Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию

Завотделом: Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию.
Здоровье
22 апреля 2022 г. 11:41
Завотделом: Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию

Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию.

Как сообщает Report, об этом сказала завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Айгюн Исмайлова.

По ее словам, "неделя иммунизации" проводится ежегодно, в последнюю неделю апреля: "Программа иммунизации поддерживается государством и направлена на сокращение числа случаев заболеваний, которые можно контролировать вакцинами".

Завотделом отметила, что благодаря иммунизации ежегодно миллионы детей удается спасти от тяжелых заболеваний и смерти: "В соответствии с принятым в Азербайджане календарем прививок проводится плановая вакцинация против 11 инфекционных болезней, которым наиболее подвержены дети. Медицинские учреждения, занимающиеся вакцинацией в стране, полностью обеспечены вакцинами. В то же время центры гигиены и эпидемиологии регулярно контролируют процесс вакцинации".

Представитель министерства отметила, что с учетом эпидемиологической ситуации по COVID-19, иммунизацию детей планируется проводить на основе очередности: "Одна из основных целей "недели иммунизации" - привлечь к плановой вакцинации детей, которые в течение определенного времени по разным причинам не были привиты. В связи с этим в рамках кампании медучреждения готовят списки детей".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda planlı peyvəndləmədən kənarda qalan uşaqların siyahıları hazırlanır

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