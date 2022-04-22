Завотделом: Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию

Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию.

Готовится список детей, не прошедших плановую вакцинацию.

Как сообщает Report, об этом сказала завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Айгюн Исмайлова.

По ее словам, "неделя иммунизации" проводится ежегодно, в последнюю неделю апреля: "Программа иммунизации поддерживается государством и направлена на сокращение числа случаев заболеваний, которые можно контролировать вакцинами".

Завотделом отметила, что благодаря иммунизации ежегодно миллионы детей удается спасти от тяжелых заболеваний и смерти: "В соответствии с принятым в Азербайджане календарем прививок проводится плановая вакцинация против 11 инфекционных болезней, которым наиболее подвержены дети. Медицинские учреждения, занимающиеся вакцинацией в стране, полностью обеспечены вакцинами. В то же время центры гигиены и эпидемиологии регулярно контролируют процесс вакцинации".

Представитель министерства отметила, что с учетом эпидемиологической ситуации по COVID-19, иммунизацию детей планируется проводить на основе очередности: "Одна из основных целей "недели иммунизации" - привлечь к плановой вакцинации детей, которые в течение определенного времени по разным причинам не были привиты. В связи с этим в рамках кампании медучреждения готовят списки детей".