Завотделом: Для применения закона о запрете курения следует открыть "горячую линию"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "В целях исполнения закона о запрете курения в общественных местах должны быть предприняты и иные шаги".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завотделом здоровья населения Центра общественного здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Азербайджана Тофик Мусаев.

По его словам, не следует ожидать, что принятый закон тут же изменит ситуацию:

"Для этого должны быть предприняты и другие шаги. Мероприятия требуют комплексного подхода. Нужны механизмы применения этого закона. Скажем, какой штраф ожидает людей, выкуривающих сигарету в неположенном месте, как будет вестись контроль? Решение этих вопросов представляет исключительную важность. Считаю, что уровень следования закону ныне не очень высок. Конечно, объекты, обладающие высоким статусом, придерживаются буквы закона, но на иных объект процент исполнения не высокий. Поэтому необходим действующий механизм контроля".

Т.Мусаев отметил, что для исполнения закона, запрещающего курение в общественных местах, должна быть создана телефонная служба, чтобы люди, столкнувшиеся с подобной проблемой, не вступали в полемику, а звонили на конкретный номер и жаловались: "Горячей линии в связи с этим законом сейчас нет".

Он напомнил, что курение убивает каждого десятого взрослого человека:

"В XX веке табак убил 100 миллионов человек. Глобальная эпидемия курения каждый семь лет убивает свыше 7 миллионов человек, 900 тысяч из которых не курильщики, а те, кто поневоле вдыхают сигаретный дым".