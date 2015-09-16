​Завотделом Центра гигиены и эпидемиологии подверг предпринимателей жесткой критике

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Предприниматель, в первую очередь, должен интересоваться здоровьем людей, которых принимает на работу, и уделять особое внимание условиям работы. В ходе наших расследований мы выявили негативные факты в этой сфере". Об этом сообщил Report заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов, касаясь вопроса оценки ситуации в сфере гигиены труда на предприятиях Азербайджана.

З.Казымов отметил, что предприниматели несерьезно подходят к вопросу проведения медицинских осмотров: "Если работник трудится в пыльных условиях и через несколько лет заболевает туберкулезом, источник болезни известен".

Завотделом коснулся также проблем в сфере ремонта машин и автомобильных моек. По его словам, для этих работников должны быть созданы нормальные условия труда: "Некоторые объекты начинают деятельность незаконно. В некоторых из них не предусмотрено даже наличие санузлов. Человек работает 8 часов в день. Он имеет физиологические потребности. Куда он должен ходить? При проведении наших конкретных расследований мы применяем штрафные санкции в соответствии со ст. 65 Кодекса об административных правонарушениях. Медосмотр, система вентиляции, вопросы гигиены являются серьезной проблемой. В первом полугодии 2015 года мы применили около 630 штрафных санкций во всех сферах. Также принято решение о приостановке деятельности 129 объектов".