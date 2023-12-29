Завотделом: Корь включена в группу контролируемых инфекций благодаря вакцинации

Благодаря вакцинации корь включена в группу контролируемых инфекций.

Благодаря вакцинации корь включена в группу контролируемых инфекций.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени В.Ю.Ахундова Министерства здравоохранения Лала Рустамова.

По ее словам, важную информацию в целях ликвидации инфекции кори дает мониторинг состояния коллективного иммунитета населения к этой инфекции.

"Несмотря на то, что уровень охвата вакцинацией является косвенным показателем возникновения коллективного иммунитета, он позволяет выявить случаи невозникновения иммунитета среди привитых лиц, чтобы объективно оценить степень защищенности населения от инфекции. Благодаря вакцинации корь включена в группу контролируемых инфекций. Вакцинация против кори включена в Национальный календарь прививок в большинстве стран мира, в том числе в Азербайджане. Плановые прививки против кори проводят двукратно: первую в возрасте одного года, а вторую в возрасте 4-6 лет. Первая доза вакцины против кори обеспечивает защиту примерно на 95%. Детей не прививают раньше 6 месяцев, если корь приобрела массовый характер, их можно прививать в возрасте от шести месяцев до года", - сказала завотделом.

Она добавила, что согласно рекомендациям ВОЗ, выделяют два основных вида эпидемиологического надзора - индикаторный и эпидемиологический на основе сигнальных событий: "В период элиминации кори особенно важно проводить эпидемиологический контроль на основе сигнальных событий и выявлять циркуляцию вируса кори среди населения. Кроме того, очень важно еженедельно в каждой территориальной единице собирать уведомления о наличии случаев кори, полностью расследовать подозрительные случаи в течение 48 часов, определять удельный вес случаев, которые должным образом обследованы, удельный вес случаев, отобранных для лабораторного исследования, и удельный вес случаев, подлежащих лабораторному исследованию в первые 4 дня".

По словам завотделом, окончательный диагноз кори устанавливается в случае лабораторного подтверждения или при наличии эпидемической связи с другим подтвержденным случаем: "Идентификация изолятов вируса и определение того, являются ли они эндогенными или экзогенными, считается основным показателем снижения заболеваемости корью. По мнению экспертов ВОЗ, методы молекулярной эпидемиологии должны стать стандартным инструментом отслеживания циркуляции вируса кори в мире. Опыт показывает, что изменился ареал циркуляции европейских, азиатских и американских штаммов вируса кори. На сегодняшний день идентифицировано 7 различных групп штаммов вируса кори, и используемые вакцины эффективны против всех этих штаммов".