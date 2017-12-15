Завотделением: В этом году 237 человек в Азербайджане отравились уксусной кислотой

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В этом году 237 человек в Азербайджане отравились уксусной кислотой.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделением токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По его словам, в этом году от отравления уксусной кислотой скончался 1 человек.

Завотделением также отметил, что в текущем году статистика отравившихся от спиртного составила 89 человек: "В прошлом году статистика была еще выше. Так, в 2016 году от спиртного отравились 108 человек, а в этом году число отравившихся заметно сократилось".

А.Магсудов заявил об отсутствии летальных исходов среди отравившихся спиртным: "В этом году поступило 1 100 обращений, связанных с лекарственным отравлением, 602 человека из них были приняты на лечение в отделение. Летальных исходов не зарегистрировано. Основные причины отравлений были связаны с беспрерывным принятием лекарств без назначения врача и в высокой дозе. В результате этого происходят тяжелые отравления. Больным не рекомендуется принимать лекарства без предварительного обследования и назначения рецепта".