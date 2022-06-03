Завотделением: В Азербайджане скрининг новорожденных является добровольным

"Сегодня скрининг новорожденных в Азербайджане является добровольным".

"Сегодня скрининг новорожденных в Азербайджане является добровольным".

Как передает Report, об этом сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Рустам Гусейнов.

Глава отделения отметил, что проведение этого анализа очень важно: "Некоторые врожденные заболевания не проявляются в первые дни после рождения ребенка или их клинические симптомы не являются патогномоничными. Порой родители, слыша слово "кровь", опасаются сдавать этот тест. Однако хочу сообщить, что пятка ребенка промывается мылом, очищается стерильной марлей, после чего берется одна капля крови с пятки. У младенцев, родившихся в срок, рекомендуется брать тест на третьи сутки, у недоношенных - на седьмые сутки”.

В настоящее время в Азербайджане в больницах можно проводить тесты по пяти патологиям.