Завотделением: В Азербайджане разрешение на куплю-продажу органов может стать причиной негативных факторов

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "В последние 10 лет в Азербайджане не встречались случаи купли-продажи почек. Хотя люди об этом и говорят, эти разговоры беспочвенны".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени Мирмамеда Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, в Азербайджане не было случаев взятия органов для трансплантации у лиц, не являющихся родственниками: "Ни в одном медучреждении таких операций не проводилось. Раньше граждане Азербайджана с письменным разъяснением проходили операции по добровольной передачи почек другим лицам в других странах - Пакистане, Иране, Турции. Однако в последние 10 лет в стране в целом не зарегистрированы такие случаи".

Комментируя предложение заведующего сектором права и внутреннего контроля министерства здравоохранения Эльхана Азизова о разрешении законной купли-продажи органов, Ф.Бабаев сказал, что это может стать причиной негативных факторов в данной сфере.

Он отметил, что пересадка почек – тяжелая операция: "Здесь важен выбор подходящей почки. По законодательству, вопрос донорства может решаться только с участием родственников и членов семьи. Однако велика вероятность, что даже почка родственника может не подойти. Из-за того, что определенные показатели должны совпадать, для большинства больных пересадка невозможна. Операции по пересадке почек в основном проводят для молодых больных и родственным им донорам".