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Завотделением: Основная причина болей в суставах у пожилых людей - возрастная деформация

Завотделением: Основная причина болей в суставах у пожилых людей - возрастная деформация Основной причиной болей в суставах у людей среднего и пожилого возраста являются воспалительные заболевания суставов и возрастная деформация суставов.
Здоровье
7 апреля 2023 г. 12:56
Завотделением: Основная причина болей в суставах у пожилых людей - возрастная деформация

Основной причиной болей в суставах у людей среднего и пожилого возраста являются воспалительные заболевания суставов и возрастная деформация суставов.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделением Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Минздрава Низами Мамедов.

Он отметил, что артроз (изнашивание внутрисуставного хряща, возникающее из-за старения) является самым распространенным заболеванием суставов: "Хрящевая ткань - это особый тип ткани, покрывающий поверхности дистальных отделов костей, формирующих сустав, и эта ткань снижает трение при движениях суставов. При артрозе снижается эластичность хрящевых тканей, нарушается плавное скольжение, кости при движении трутся друг о друга. Сочленения разрушаются медленно, дискомфорт сменяется болезненными ощущениями при ходьбе, сгибании колен. Острая боль при артрозе возникает на запущенной стадии, когда образовавшиеся на суставной поверхности остеофиты (костные наросты) блокируют движения".

"Однако боль в суставах также может быть связана с повреждением других структур вокруг сустава, таких как сухожилия, мышцы, синовиальные сумки, или болью, "отдающей" (иррадиирующей) в сустав из других областей. Возможными причинами болей в суставах также являются бурсит (воспаление суставной сумки), сдавление мягких тканей, повышенное мышечное напряжение, повреждение некоторых участков околосуставных мягких тканей, тендовагинит (воспаление сухожилия и его окружающих оболочек), избыточное скопление жидкости в суставных сумках", - добавил заведующий отделением.

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Версия на азербайджанском языке Yaşlı insanlarda oynaq ağrılarının səbəbi açıqlanıb

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