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Завотделением больницы: После вакцинации чувствую себя хорошо

Завотделением больницы: После вакцинации чувствую себя хорошо "Мне сделали прививку в первые дни вакцинации, чувствую себя хорошо".
Здоровье
13 февраля 2021 г. 12:07
Завотделением больницы: После вакцинации чувствую себя хорошо

"Мне сделали прививку в первые дни вакцинации, чувствую себя хорошо".

Как передает Report, об этом сообщил заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы №5 Шохрат Мамедов.

Он сказал, что не чувствовал дискомфорта после вакцинации:

“В нашей больнице одновременно со мной сделали прививку и другие сотрудники, и у них все в порядке, никаких проблем не было, они чувствуют себя хорошо".

Ш.Мамедов считает необходимым вакцинацию граждан:

"Я рекомендую людям не бояться делать прививки. Вакцинация важна для формирования иммунитета в организме. Я думаю, что справиться с пандемией можно будет, если все вакцинируются. Кроме того, используемая в нашей стране вакцина "CoronoVac" безопасна. Она не содержит каких-либо вредных веществ".

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: "Peyvənddən sonra özümü yaxşı hiss edirəm"

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