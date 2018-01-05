Завлабораторией: В Азербайджане не выявлен опасный вирус гриппа

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ “Грипп обычно проявляется в осенне-зимний период. Однако в нашей стране в этом сезоне погода была не очень холодной, поэтому никакого опасного вируса гриппа в Азербайджане не выявлено”.

Об этом Report заявила завлабораторией гриппа НИИ медицинской профилактики министерства здравоохранения Азербайджана Алмаз Асадова. Она отметила, что в настоящее время больше распространены сезонные респираторные инфекции, однако это не грипп, а простуда. А.Асадова напомнила, что известны 3 разновидности гриппа - A, B и C, отметив, что самой опасной среди них является А-тип: “До сих пор в нашей лаборатории подобный вирус не встречался, в стране нет эпидемии гриппа. Есть простудные заболевания, что связано с погодными условиями”.

Обратившись к населению, A.Асадова заявила, что в настоящее время в России бушует вирус гриппа B-типа: “Я не могу точно сказать, есть ли вероятность проникновения этого вируса в Азербайджан. На сегодняшний день в стране нет вирусной опасности. Отметим, что опасные гриппы протекают в тяжелой форме и приводят к пневмонии и тяжелым последствиям ”.

А.Асадова призвала население есть сезонные фрукты и овощи: “Следует пить больше жидкости, заболевшим надо пролежать дома. Постельный режим обязателен. Нужно пить чай с лимоном и кизилом, способствующий выведению токсинов из организма. Следует проветривать помещение, надевать маску, потреблять пищу, богатую витамином С. Или же по утрам можно мелко нарезать лимон, перемешать с медом и съедать по одной чайной ложке. Проводя все упреждающие мероприятия, можно поднять иммунитет ”.

Главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная, нет фактов распространения инфекции гриппа: “В Азербайджане отмечено незначительное количество фактов заболевания гриппом. Заболеваемость гриппом в стране не пересекла эпидемиологическую отметку, все под контролем”.