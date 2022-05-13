Завершился второй этап "Проекта поддержки ветеранов"

«Тренингами по психосоциальной поддержки для тех, кто оказывает услуги в Азербайджане завершился второй этап "Проекта поддержки ветеранов".

«Тренингами по психосоциальной поддержки для тех, кто оказывает услуги в Азербайджане завершился второй этап "Проекта поддержки ветеранов".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, временно исполняющий обязанности председателя правления TƏBIB Вугар Гурбанов, председатель правления TOGEM-DER Фусун Туркен Уйсал, декан факультета наук о здоровье университета Анкары Амина Озмете, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и председатель заявочной комиссии Великого Национального собрания Турции, депутат Михримах Белма Сатыр.

На первом этапе проекта, проведенном в марте текущего года, были проведены вебинары. На 3-х дневных тренингах, состоявшихся в мае в Баку, были усовершенствованы полученные знания и навыки. В проекте задействованы более 70 сотрудников.