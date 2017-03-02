Заведующий ожоговым отделом: Чаще всего у детей встречаются ожоги горячей водой

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в ожоговый отдел Клиники пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей (АГИУВ) имени Азиза Алиева на амбулаторное лечение поступило 1200 больных, в стационар размещены 800 пострадавших от ожогов различной степени тяжести.

Как сообщает Report, об этом сообщил директор отдела Шохрат Мамедов.

По его словам, по сравнению с предыдущими годами в этом году число обратившихся пациентов существенно снизилось: "Среди обратившихся в отдел пациентов большинство составляют дети. Чаще всего у детей встречаются ожоги горячей водой, а у взрослых ожоги от взрывов и горячей водой".

Завотделом отметил, что в прошлом году было проведено 150 восстановительных хирургических операций: "У 70% обратившихся в отдел зафиксированы тяжелые ожоговые травмы. У этих больных ожог составлял 50% поверхности тела. В прошлом году случаи смерти от ожогов по сравнению с предыдущими годами снизились".

Ш. Мамедов отметил, что при ожогах степени III A, III B, IV необходима пластическая операция. Он добавил, что после того, как пациент вступает в реабилитационный период, он вновь обращается в отдел и ему проводят хирургическую операцию: "При ожогах вышеперечисленной степени вероятность того, что останется след - большая".