Заур Алиев: В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медуслуг

В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медицинских услуг и анализируем факторы, создающие дополнительные расходы.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.
Он отметил, что анализ был проведен по 10 учреждениям, и уже разработана первичная методология.
"В настоящее время готовятся предложения по оптимизации. В будущем мы планируем охватить больше медицинских учреждений", - сказал он.