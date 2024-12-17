Заур Алиев: В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медуслуг

В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медицинских услуг и анализируем факторы, создающие дополнительные расходы.

В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медицинских услуг и анализируем факторы, создающие дополнительные расходы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что анализ был проведен по 10 учреждениям, и уже разработана первичная методология.

"В настоящее время готовятся предложения по оптимизации. В будущем мы планируем охватить больше медицинских учреждений", - сказал он.