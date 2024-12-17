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Заур Алиев: В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медуслуг

Заур Алиев: В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медуслуг В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медицинских услуг и анализируем факторы, создающие дополнительные расходы.
Здоровье
17 декабря 2024 г. 12:07
Заур Алиев: В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медуслуг

В настоящее время мы пытаемся точно определить стоимость медицинских услуг и анализируем факторы, создающие дополнительные расходы.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что анализ был проведен по 10 учреждениям, и уже разработана первичная методология.

"В настоящее время готовятся предложения по оптимизации. В будущем мы планируем охватить больше медицинских учреждений", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik sədri: Hazırda tibbi xidmətlərin xərclərini dəqiq müəyyən etməyə çalışırıq

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