Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС

В Азербайджане планирует включить онкологические заболевания в пакет услуг обязательного медицинского страхования, проводится работа в данном направлении.

В Азербайджане планирует включить онкологические заболевания в пакет услуг обязательного медицинского страхования, проводится работа в данном направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что существует специальная госпрограмма по онкозаболеваниям:

"Но в связи с ростом числа обращений, в ближайшие годы мы можем включить онкологические заболевания в пакет услуг ОМС. Сейчас мы работаем над определением стоимости услуг для больных с онкологическими заболеваниями", - добавил З.Алиев.