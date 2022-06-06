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Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС

Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС В Азербайджане планирует включить онкологические заболевания в пакет услуг обязательного медицинского страхования, проводится работа в данном направлении.
Здоровье
6 июня 2022 г. 13:49
Заур Алиев: Планируется включить онкозаболевания в пакет услуг ОМС

В Азербайджане планирует включить онкологические заболевания в пакет услуг обязательного медицинского страхования, проводится работа в данном направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что существует специальная госпрограмма по онкозаболеваниям:

"Но в связи с ростом числа обращений, в ближайшие годы мы можем включить онкологические заболевания в пакет услуг ОМС. Сейчас мы работаем над определением стоимости услуг для больных с онкологическими заболеваниями", - добавил З.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Zaur Əliyev: "Onkoloji xəstəliklərin icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə daxil edilməsi nəzərdə tutulur"

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