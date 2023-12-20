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Заур Алиев: Необходимо улучшить качество услуг в медучреждениях при TƏBİB

Заур Алиев: Необходимо улучшить качество услуг в медучреждениях при TƏBİB Необходимо значительно повысить конкурентоспособность медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и постараться улучшить качество предоставляемых услуг.
Здоровье
20 декабря 2023 г. 12:49
Заур Алиев: Необходимо улучшить качество услуг в медучреждениях при TƏBİB

Необходимо значительно повысить конкурентоспособность медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и постараться улучшить качество предоставляемых услуг.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил на отчетном мероприятии, посвященном 5-летней деятельности TƏBİB.

По его словам, основная нагрузка по оказанию медицинской помощи населению в рамках обязательного медицинского страхования ложится на учреждения, подведомственные TƏBİB: "Поэтому мы заинтересованы во взаимодействии с TƏBİB, служа одной цели - обеспечить население своевременными, качественными услугами, снизив расходы граждан на здравоохранение".

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Версия на азербайджанском языке Zaur Əliyev: "TƏBİB-in müəssisələrində xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə çalışılmalıdır"

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