Заур Алиев: Необходимо улучшить качество услуг в медучреждениях при TƏBİB

Необходимо значительно повысить конкурентоспособность медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и постараться улучшить качество предоставляемых услуг.

Необходимо значительно повысить конкурентоспособность медицинских учреждений, находящихся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и постараться улучшить качество предоставляемых услуг.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил на отчетном мероприятии, посвященном 5-летней деятельности TƏBİB.

По его словам, основная нагрузка по оказанию медицинской помощи населению в рамках обязательного медицинского страхования ложится на учреждения, подведомственные TƏBİB: "Поэтому мы заинтересованы во взаимодействии с TƏBİB, служа одной цели - обеспечить население своевременными, качественными услугами, снизив расходы граждан на здравоохранение".