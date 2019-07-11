Заур Алиев: Мы повторно оценили услуги по искусственному оплодотворению и трансплантации органов

"В рамках пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию мы внесли некоторые изменения в пакет услуг в зависимости от количества запросов на услуги".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев.

"Одно из изменений связано с искусственным оплодотворением, пересадкой органов. Мы провели повторную оценку. Это области, которые требуют очень больших средств. Расчеты показывают, что, начиная со следующего года, можно оказывать услуги до определенного лимита. По мере роста наших возможностей объем услуг может быть расширен. В настоящее время мы внесли это в пакет услуг в качестве предложения. Как только они будут утверждены, мы сможем с уверенностью сказать, в каком объеме и очередности будут оказываться услуги по этим направлениям. Следует соблюдать справедливость в вопросе очередности, чтобы воспользоваться услугой могли наиболее нуждающиеся граждане", - сказал З. Алиев.