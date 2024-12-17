Заур Алиев: Количество обращений за услугами ОМС превысило 22 миллиона

Количество обращений за медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом и превысило 22 миллиона.

Количество обращений за медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом и превысило 22 миллиона.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, при этом обратившимся было оказано 76,8 миллиона услуг, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

"Цифры говорят о росте доверия населения к системе обязательного медицинского страхования и повышении доступности медицинских услуг", - сказал З.Алиев.