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Заур Алиев: Количество обращений за услугами ОМС превысило 22 миллиона

Заур Алиев: Количество обращений за услугами ОМС превысило 22 миллиона Количество обращений за медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом и превысило 22 миллиона.
Здоровье
17 декабря 2024 г. 11:54
Заур Алиев: Количество обращений за услугами ОМС превысило 22 миллиона

Количество обращений за медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом и превысило 22 миллиона.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, при этом обратившимся было оказано 76,8 миллиона услуг, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.

"Цифры говорят о росте доверия населения к системе обязательного медицинского страхования и повышении доступности медицинских услуг", - сказал З.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Zaur Əliyev: Tibbi xidmətlərə müraciətlərin sayı 22 milyonu keçib

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