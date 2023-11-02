Заур Алиев: Гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках ОМС

В Азербайджане гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках обязательного медицинского страхования.

В Азербайджане гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

"Могу с уверенностью сказать, что сегодня очередей на эндопротезирование в рамках ОМС больше нет. Из-за большого количества заявок лимит на проведение этой операции был отменен, что в свою очередь устранило проблему с очередями", - сказал он.