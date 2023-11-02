О нас

Заур Алиев: Гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках ОМС

Заур Алиев: Гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках ОМС В Азербайджане гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках обязательного медицинского страхования.
Здоровье
2 ноября 2023 г. 12:43
Заур Алиев: Гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках ОМС

В Азербайджане гражданам больше не приходится ждать очередей на эндопротезирование в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

"Могу с уверенностью сказать, что сегодня очередей на эндопротезирование в рамках ОМС больше нет. Из-за большого количества заявок лимит на проведение этой операции был отменен, что в свою очередь устранило проблему с очередями", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zaur Əliyev: "Ölkədə icbari tibbi sığorta çərçivəsində endoprotezləşmə ilə bağlı heç bir növbə yoxdur"

Экслюзивные новости

Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
Эксперт: Страны Центральной Азии не желают попадать в зависимость от глобальных игроков
2 ноября 2023 г. 10:52
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
Посол: Беларусь стремится содействовать Азербайджану в восстановлении Карабаха
1 ноября 2023 г. 11:37
Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПолицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ
30 октября 2023 г. 16:52
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
Исполнительный директор БИГ: Отсутствие реакции на проявления колониализма в XXI веке - двойные стандарты
30 октября 2023 г. 12:51
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА
27 октября 2023 г. 13:55
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
Грузинский эксперт: Форум Шелкового пути поможет найти точки соприкосновения между Баку и Ереваном
25 октября 2023 г. 14:44
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
Проект бюджета на будущий год будет рассмотрен в парламенте 2 ноября
25 октября 2023 г. 13:35
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
Госкомитет: Оставленные бабушкой на улице малыши будут помещены в детский дом
25 октября 2023 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi