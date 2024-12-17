Заур Алиев: Частным медучреждениям в 2024 году в рамках ОМС выплачено почти 250 млн манатов

11:13

Частным медицинским учреждениям в Азербайджане в текущем году в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) выплачено 248,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, за 11 месяцев этого года в частные медицинские учреждения выдано 304 299 направлений: "За отчетный период число оказанных хирургических услуг в частных больницах составило 167 359. В частных больницах, в основном, оказывались инвазивные радиологические, офтальмологические и кардиохирургические услуги".

Алиев подчеркнул, что на сегодняшний день Агентство заключило договоры со 179 частными медицинскими учреждениями.