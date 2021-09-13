Заслуженный врач России рассказал об опасности штамма "мю"

"Mю" стал первым новым вариантом, который был добавлен в список ВОЗ с июня текущего года

Новый штамм коронавируса "мю" уже выявлен в более чем 40 странах. У этого варианта также есть мутации, которые, по мнению ученых, могут быть более устойчивыми к вакцинам против COVID-19. Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал российскому бюро Report подробнее о новом штамме и его опасности.

-Михаил Юдович, расскажите, что такое штамм "мю"? И почему он представляет сегодня опасность?

-"Mю" стал первым новым вариантом, который был добавлен в список ВОЗ с июня текущего года. Он обозначен как вариант, потенциально опасный (VOI). Это означает, что "мю" имеет генетические отличия от других известных вариантов и может представлять особую угрозу для здоровья населения на всей планете.

Возможно, генетические изменения, имеющиеся в "мю", могут сделать его более передаваемым, позволить ему вызвать более тяжелое заболевание и сделать его более способным уходить от иммунного ответа, вызванного вакцинами или ранее перенесённой инфекцией.

Что делает "мю" особенно интересным (и беспокоящим), так это то, что в его геноме имеется совокупность мутаций, указывающих на потенциальную способность ускользать от иммунитета. Другими словами, у него есть отличительные черты, заключающиеся в возможности обойти существующую защиту, которая обеспечивается вакцинами.

-Где этот штамм преимущественно распространяется?

-Впервые "мю" был выявлен в Колумбии в январе 2021 года, когда этому варианту присвоили обозначение B.1.621. С тех пор он был обнаружен в 44 странах, но в настоящее время считается, что он вызывает только 0,1% инфекций во всем мире. Если посмотреть на образцы коронавируса, которые были генетически секвенированы, 39% из проанализированных в Колумбии образцов были "мю", хотя за последние четыре недели там не было зарегистрировано ни одного варианта мю.

Это говорит о том, что вирус больше не циркулирует в Колумбии, а передается в других соседних странах Южной Америки.

Ключевой вопрос заключается в том, является ли "мю" более заразным, чем преобладающий в настоящее время вариант "дельта", и может ли он вызвать более тяжелое заболевание. "Мю" имеет мутацию под названием P681H, впервые описанную в альфа-варианте, которая потенциально ответственна за более высокую контагиозность. Однако исследование, оценивающее свойства этой мутации, всё ещё находится в препринте, а это означает, что его результаты еще не были критически оценены другими учеными. В настоящее время нельзя быть уверенным в том, что мутация P681H влияет на свойства вируса.

-Но может ли "мю" на самом деле уклоняться от ранее существовавшего иммунитета?

-На данный момент имеется лишь ограниченная информация об этом: исследование, проведенное в лаборатории в Риме, показало, что вакцина Pfizer/BioNTech была менее эффективна против "мю" по сравнению с другими вариантами при тестировании в лабораторных экспериментах. Несмотря на это, по-прежнему считается, что защита, обеспечиваемая вакцинами от "мю", остаётся надежной. На самом деле, мы еще не знаем, приведут ли мутации "мю" к увеличению числа случаев как самого заболевания, так и более тяжёлых его вариантов.

-Что по прогнозам будет дальше?

-Когда вариант обозначен как представляющий интерес - потенциально опасный - VOI (Variant Of Interest), ВОЗ проводит сравнительный анализ характеристик нового варианта, оценивая его по сравнению с другими, за которыми также ведется мониторинг. Обозначение mu как VOI отражает широко распространенное беспокойство по поводу возможности появления новых вариантов, которые могут оказаться проблематичными.

Распространение более трансмиссивного дельта-варианта во многих странах, особенно среди непривитых, показывает, насколько быстро и значительно вирусные варианты могут изменить ход пандемии.

Каждый раз, когда вирус воспроизводится внутри заражённого человека, существует вероятность его мутации и появления нового варианта. Это случайный процесс, немного похожий на бросание кости. Чем больше вы бросаете, тем больше вероятность появления новых вариантов. Главный способ остановить появление новых вариантов - глобальная вакцинация.

Появление штамма "мю" напоминает нам о том, насколько важной остается эта цель.

Многие люди, особенно в развивающихся странах, остаются непривитыми. Мы должны как можно быстрее доставить вакцины в эти страны, чтобы помочь уязвимым людям, а также предотвратить появление новых вариантов. В противном случае наш выход из пандемии будет отложен.