Зарубежные СМИ о текущей ситуации коронавируса в Азербайджане

С марта 2022 года в Азербайджане наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

С марта 2022 года в Азербайджане наблюдается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом и смертности от него.

Как передает Report, отчет об этом опубликовало Синьхуа.

Агентство отметило, что число заражений вирусом и смертей в стране снижается уже несколько месяцев.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число пациентов достигло 792 778. Вчера вылечились еще 10 человек, а общее число их достигло 783 017.

При этом за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса.

Напомним, что The Star, а также другие СМИ также сообщали, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом и смертей в Азербайджане снизилось, и этот процесс продолжается с марта.