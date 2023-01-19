Запущена “горячая линия” для эффективной борьбы с коричнево-мраморным клопом

В региональных координационных центрах, созданных для решения вопросов, вытекающих из распоряжения Кабинета Министров “О проведении мероприятий по защите растений от коричнево-мраморного клопа”, начала действовать "горячая линия".

В региональных координационных центрах, созданных для решения вопросов, вытекающих из распоряжения Кабинета Министров “О проведении мероприятий по защите растений от коричнево-мраморного клопа”, начала действовать "горячая линия".

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА).

Граждане могут получить информацию о мерах по борьбе с коричнево-мраморным клопом, позвонив по следующим телефонным номерам:

+994 99 708 85 88 (по западным районам)

+994 99 308 85 88 (по северо-западным районам)

088-588 (Агентство Аграрных Услуг)

Региональный центр связи рекомендует гражданам обращаться при обнаружении вредителя в жилых помещениях, на посевных полях и в других местах.