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Запущен портал медицинского туризма для отправляющихся на лечение в Турцию

Запущен портал медицинского туризма для отправляющихся на лечение в Турцию Для приезжающих на лечение в Турцию запущен портал медицинского туризма, на котором можно заранее выбрать больницу и врача
Здоровье
22 сентября 2022 г. 11:40
Запущен портал медицинского туризма для отправляющихся на лечение в Турцию

Для приезжающих на лечение в Турцию запущен портал медицинского туризма, на котором можно заранее выбрать больницу и врача.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на проходящем в Баку азербайджано-турецком бизнес-форуме в сфере здравоохранения.

По его словам, Международная компания медицинских услуг, находящаяся в ведении Министерства здравоохранения Турции, создала колл-центр для мониторинга уровня удовлетворенности гостей, приезжающих в страну на лечение: "Информация о государственных и частных больницах вносится в портал медицинского туризма, где можно будет найти информацию об уровне предоставляемых услуг в любом медицинском учреждении страны. Приезжающие в Турцию на лечение смогут сами выбрать больницу и врача через портал".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəyə müalicə məqsədilə gedən şəxslər üçün yeni portal yaradılıb

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