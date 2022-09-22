Запущен портал медицинского туризма для отправляющихся на лечение в Турцию

Для приезжающих на лечение в Турцию запущен портал медицинского туризма, на котором можно заранее выбрать больницу и врача

Для приезжающих на лечение в Турцию запущен портал медицинского туризма, на котором можно заранее выбрать больницу и врача.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на проходящем в Баку азербайджано-турецком бизнес-форуме в сфере здравоохранения.

По его словам, Международная компания медицинских услуг, находящаяся в ведении Министерства здравоохранения Турции, создала колл-центр для мониторинга уровня удовлетворенности гостей, приезжающих в страну на лечение: "Информация о государственных и частных больницах вносится в портал медицинского туризма, где можно будет найти информацию об уровне предоставляемых услуг в любом медицинском учреждении страны. Приезжающие в Турцию на лечение смогут сами выбрать больницу и врача через портал".