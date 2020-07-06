Запрета нет: Будут ли частные клиники лечить пациентов с COVİD-19?

TƏBİB не может давать указание в связи с лечением больных коронавирусом не перечисленным в списке частным клиникам, но и такого запрета нет

В Азербайджане непрестанно растет число больных коронавирусом. Сейчас в стране более 19 тысяч человек заразились этим вирусом, из них 241 человек погиб. В настоящее время число активных пациентов превышает 8 тысяч человек, из них 342 продолжают лечение в реанимационном отделении, а 61 подключены к аппаратам искусственный вентиляции легких.

Более 30 медицинских учреждений в стране выделены исключительно для лечения пациентов с коронавирусом. Некоторые частные медицинские учреждения приведены в готовность для оказания этой услуги пациентам.

Сегодня одной из обсуждаемых в обществе тем является лечение больных с коронавирусом в других частных клиниках по собственному желанию. Пациенты с легкими симптомами думают о возможности получить лечение в какой-либо частной клинике, опасаясь заразить членов семьи во время лечения на дому.

Для исследования вопроса Report направил запрос в соответствующие структуры, а также побеседовал с врачами, работающими в частной клинике.

В целом, из-за роста числа активных пациентов, связанных с COVID-19, по недавнему решению Оперативного штаба при Кабмине больные с подтвержденным COVID-19, не нуждающиеся в госпитализации и не имеющие факторов риска (гипертония, диабет, хроническая болезнь легких, хроническая болезнь сердца, хроническая почечная недостаточность или иммунный дефицит), которые могут привести к COVID-19 тяжелой формы, период лечения проведут в домашних условиях. Осуществление контроля над этим временно поручено Министерству здравоохранения.

Равана Алиева

Руководитель пресс-службы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева за запрос Report частные клиники сами решают принимать ли таких пациентов: "Они не подчиняются TƏBİB. По этой причине мы не можем указать частным клиникам чтобы они принимали и лечили больных COVID-19. Этот вопрос вне нашей компетенции".

Как видно, TƏBİB не может давать указание в связи с лечением больных коронавирусом не перечисленным в списке частным клиникам, но и такого запрета нет. Могут ли частные клиники, не предназначенные для приема пациентов с коронавирусом, принимать пациентов с легкими симптомами?

Как сообщил Report медицинский эксперт и хирург частной клиники Адиль Гейбулла, лечение пациентов с легкими симптомами коронавируса в частном медицинском учреждении неверно: "Больными с коронавирусом должны заниматься профильные больницы. Эти больницы обязательно должны быть оснащены необходимым медицинским оборудованием".

А.Гейбулла сказал, что не рекомендуется лечить кого-то с инфекционным заболеванием в одной больнице наряду с больными с другим заболеванием: "Потому что это означает ставить под угрозу судьбу других больных. Этого нельзя делать. Для пациентов, которые лечатся дома, также следует выбрать правильный метод амбулаторного лечения. На самом деле, лечение дома тоже не является решением вопроса. Эта работа должна быть организована правильно. Для этого врачам должна быть назначена надбавка к зарплате, должно быть оснащение необходимым медицинским оборудованием, расшириться численность штата. Сегодня в Азербайджане недостаточно лишь амбулаторное лечение. Контроль врача над лечащимся на дому обязателен, чтобы вовремя доставить в больницу в случае ухудшения состояния здоровья. Безопасность медицинского персонала, выполняющего эту работу, также должна быть защищена в какой-то форме. Для организации этих вопросов имеется опыт многих зарубежных стран".

Адиль Гейбулла,

Значит, частные клиники не хотят лечить больных с коронавирусом с точки зрения обеспечения безопасности других больных.

Report связался с несколькими работающими в Баку частными клиниками.

В ответ на запрос Report Клиника биологической медицины сообщила, что не принимает больных с коронавирусом с целью обезопасить других больных.

В госпитале "Avrasiya" отметили, что при приеме больных в медучреждение проверяются результаты в связи с коронавирусом, при возникновении подозрение прием не осуществляется: "В нашей больнице не лечатся больные с коронавирусом".

В госпитале EGE сообщили, что у поступивших с подозрением на коронавирус пациентов берется кровь на анализ и проводится рентген, однако из-за безопасности других больных люди с коронавирусом там не лечатся.

Клиника HB Güven в целом не принимает в медучреждение пациентов с симптомами.

Тут необходимо прояснить еще один момент. Согласно решению Кабмина АР от 1 мая 2020 года под номером 161, асимптомные и больные с лёгкими симптомами остаются дома в условиях самоизоляции, этот процесс осуществляется соответствующими территориальными поликлиниками.

При таком раскладе есть ли риск для других пациентов при работе поликлиник с больными с коронавирусом?

Член рабочей группы, созданной Министерством здравоохранения по поручению Оперштаба с целью оказания помощи поликлиникам в решении возникающих в борьбе с COVID-19 проблем, Набиль Сеидов рассказал, в чем заключается эта помощь.

Он отметил, что с целью усовершенствования оказываемых получающим лечение на дому медуслуг и снижения нагрузки на Скорую неотложную медпомощь из-за роста числа обращения граждан, по всем районам Баку уже определены соответствующие первичные медучреждения для обнаружения бессимптомных или больных с легкими симптомами, их обследования, проведения лабораторных тестов и проведения продолжительного наблюдения:

"Граждане в связи с COVID-19 будут обращаться в соответствующие поликлиники по месту жительства. Специалисты поликлиники предварительно оценят состояние гражданина и рассмотрят жалобу, симптомы или другие повышающие риск заражения (напр., контакт) факторы, свидетельствующие о COVID-19. На основании решения медработника медицинские бригады поликлиники будут отправляться на дом к имеющему риск заражения или подозреваемого в инфицировании коронавирусом больному для проведения обследования и теста ПЗР, и образцы для тестов будут изыматься именно там".

Член рабочей группы в условиях роста риска заражения коронавирусом считает целесообразным ограничить посещение гражданами поликлиники по другим вопросам: "Тесты будут проводиться только по показаниям, граждане, позвонив в свои поликлиники, получат соответствующую информацию и инструкции об инфекции COVID-19 и ее профилактике, а также по наблюдению и лечению на дому".