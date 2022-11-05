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Зампредседателя: В пакет услуг включено диагностика и лечение около 400 заболеваний сердечно-сосудистой системы

Зампредседателя: В пакет услуг включено диагностика и лечение около 400 заболеваний сердечно-сосудистой системы В пакет услуг включено диагностика и лечение около 400 заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Здоровье
5 ноября 2022 г. 11:44
Зампредседателя: В пакет услуг включено диагностика и лечение около 400 заболеваний сердечно-сосудистой системы

В пакет услуг включено диагностика и лечение около 400 заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Госагентства по обязательному медстрахованию Нигяр Байрамова сказала в ходе выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября – Дню Победы.

По ее словам, сюда входят ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия и другие заболевания: "Более 70 хирургических операций, которые предоставляются в пакете услуг, - это операции, связанные с сердечно-сосудистой системой. Среди них аортально-коронарное шунтирование, малоинвазивная кардиохирургия, установка стентов на сердечные артерии, врожденные пороки сердца и другие операции".

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов в своем выступлении отметил, что конференция имеет как практический, так и научный характер: "Сегодня в обновляющемся мире на нас, врачей, ложится большая ответственность. Нам крайне необходимы такие собрания, обсуждения".

В мероприятии также приняли участие директор Научно-исследовательского института кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева, профессор Гульназ Дадашова и директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Парвин Алекперов и главный кардиолог республики Юсиф Нагиев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSədr müavini: "Xidmətlər Zərfinə ürək-damar sistemi xəstəlikləri üzrə 400-ə yaxın diaqnoz daxil edilib"

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