Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом

Следует создать систему, которая позволила бы контролировать качество импортируемых в страну посевных материалов.

Следует создать систему, которая позволила бы контролировать качество импортируемых в страну посевных материалов.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Баларагим Гулиев.

- В чем заключается экономическая опасность распространенных в настоящее время во многих странах мира вирусов, поражающих растения?

- Прежде всего, должен сказать, что эти вирусы появились относительно недавно. В настоящее время вирус, способный нанести серьезный ущерб сельскохозяйственной продукции, получил широкое распространение в таких странах как Германия, Бельгия, Нидерланды и Испания, в том числе в братской Турции. В основном это вирусы мозаики пепино и коричневой морщинистости. Хотя эти вирусы поражают, преимущественно, помидоры, они могут нанести серьезный ущерб и другим плодам, таким как баклажаны, перец и табак. Вирус хоть и не оказывает негативного воздействия на организм человека, однако вред, наносимый им сельхозпродукции, в процентном эквиваленте может достигать 40-80%. Под воздействием вируса качество и товарные показатели продукции значительно ухудшаются, делая их непригодными к потреблению. Экономический ущерб от воздействия вируса довольно велик. В настоящее время нет лечения от этого вируса, то есть хозяйство, куда он проник и распространился, уже не спасти. Не остается ничего иного, кроме как уничтожить, сжечь и закопать все растения в хозяйстве. Проводится дезинфекция хозяйства.

- Россия предупредила о вирусах, обнаруженных в некоторых импортных продукциях растительного происхождения. Какие правила должны соблюдать предприниматели, поставляющие продукцию в эту страну?

- В связи с обнаружением в помидорах, импортируемых из Армении и братской Турции вируса коричневой морщинистости, а в помидорах, импортируемых из Узбекистана, вируса мозаики пепино, Россия с конца 2020 года ввела запрет на импорт из ряда регионов этих стран.

В последнее время подобные уведомления поступают и в Азербайджан. Впервые 23 апреля нынешнего года нам поступило из России уведомление об обнаружении вируса коричневой морщинистости в помидорах, произрастающих в азербайджанском хозяйстве ООО "Gözəl təbiət". Специалисты незамедлительно провели мониторинг на предприятии. Взятые образцы были направлены как в лабораторию Агентства, так и в лабораторию Министерства сельского хозяйства Турции. Однако по результатам исследований вирус в образцах не был выявлен.

Во время визита в Азербайджан в мае представители Россельхознадзора провели осмотр данного хозяйства. Взятые образцы были отправлены в Россию, но вирус вновь не был выявлен. Поэтому ограничения в отношении этого хозяйства были сняты. В последующий период в Азербайджан поступали уведомления об обнаружении в продукции ООО "Can Agro" и ООО "Geotermal Agro" вируса мозаики пепино, а в грузе ООО "Local garden" - вирусов коричневой морщинистости.

- Какие меры Агентство принимает совместно с соответствующими структурами для предотвращения вирусов растительного происхождения?

- В связи с этим Агентством были проведены мониторинги на вышеназванных предприятиях. Мы осуществили надлежащие профилактические меры. Информация о выявлении вируса в Азербайджане пока не нашла своего подтверждения. Тем не менее, Агентство направило обращения в соответствующие структуры. Мы предложили создать рабочие группы, состоящие из представителей соответствующих структур.

- Как осуществляются контрольно-надзорные мероприятия при ввозе в страну посевных материалов?

- Поскольку от этого вируса нет лечения, наша первоочередная задача - уберечься от проникновения вируса в страну. Причиной распространения заболевания являются импортируемые в страну семена для посева. Наше Агентство ведет контроль за импортируемыми в страну семенами, проводятся надлежащие лабораторные исследования, после чего использование семян разрешается. Однако должен отметить, что в страну незаконно, в ручной клади, различными посылками или в грузовой части автомобилей в обход госконтроля поступают посевные материалы. Опасность состоит в том, что провоз этой продукции не контролируется, а значит могут возникнуть условия для проникновения вируса в страну. Так, недавно из Испании в нашу страну были импортированы семена помидоров. Когда мы взяли образец из этой партии семян, оказалось, что в них был вирус коричневой морщинистости. Мы нейтрализовали семена с опасными вирусами и направили письмо в соответствующее ведомство Испании. Они продолжили исследование и также подтвердили наличие в семенах опасного вируса. За проявленную бдительность мы получили благодарственное письмо из Испании. Вопрос довольно серьезный, поэтому в обращениях в соответствующие структуры мы призвали принять безотлагательные меры для усиления контроля в данной сфере. Если вирус попадет в страну, он довольно быстро охватит различные хозяйства. Пораженную вирусом рассаду необходимо сжигать и закапывать, если ее попросту выбросить, вирус распространится по всей территории страны. Поэтому должна быть создана такая система, чтобы контролировать качество поступающих в страну посевных материалов, семян, саженцев.

Следует создать национальную программу мониторинга, где должны быть представлены все структуры, каждая из которых должна выполнять возложенную на нее работу в рамках своих полномочий. Но здесь имеются некоторые трудности. Как известно, наше Агентство действует всего лишь три года. За этот период нами были достигнуты большие успехи. Были зарегистрированы многие хозяйства, действующие в Азербайджане. Однако имеются и мелкие хозяйства, представляющие себя семейными хозяйствами, которые все еще не прошли регистрацию. Все эти хозяйства должны быть зарегистрированы в Агентстве для обеспечения государственного контроля. После регистрации уже будут проводится соответствующие мониторинги, о которых упоминалось выше, будут взяты образцы и проведены исследования. Только так можно предотвратить проникновение вируса и его распространение в нашей стране.