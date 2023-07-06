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Замминистра здравоохранения о причинах дефицита лекарств

Замминистра здравоохранения о причинах дефицита лекарств Одной из основных причин дефицита лекарств является нестабильность на международном рынке.
Здоровье
6 июля 2023 г. 12:55
Замминистра здравоохранения о причинах дефицита лекарств

Одной из основных причин дефицита лекарств является нестабильность на международном рынке.

Как сообщает Report, об этом замминистра здравоохранения Расим Исмайлов сказал на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента во время обсуждения во втором чтении поправок в закон "О лекарственных препаратах".

Замминистра отметил, что порой производители полностью или частично не исполняют свои обязательства: "Кроме того, одним из основных факторов является то, что действующее регулирующее законодательство не соответствует требованиям времени. Стабилизация, произошедшая в последнее время в этой сфере, положительно сказывается на работе местных импортеров".

Он отметил, что регулирование цен на лекарства Тарифным советом является сегодня наилучшим решением.

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