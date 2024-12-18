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Замминистра: C внедрением ОМС значительно увеличилось финансирование здравоохранения

Замминистра: C внедрением ОМС значительно увеличилось финансирование здравоохранения C внедрением ОМС значительно увеличилось финансирование здравоохранения.
Здоровье
18 декабря 2024 г. 12:56
Замминистра: C внедрением ОМС значительно увеличилось финансирование здравоохранения

C внедрением ОМС значительно увеличилось финансирование здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов на Саммите управляющих в сфере здравоохранения.

По его словам, со временем в Азербайджане стал использоваться опыт развитых стран мира:

"В переходный период от советской системы к современной модели управления в стране была проделана значительная работа по реформированию и укреплению системы здравоохранения. Особое внимание уделялось развитию материально-технической базы: за это время около 800 медицинских учреждений были реконструированы или капитально отремонтированы. Также проведены важные реформы в системе медицинского образования", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что с внедрением обязательного медицинского страхования значительно увеличилось финансирование здравоохранения, а также заметно снизились личные расходы граждан на медицинские услуги.

"Современное управление здравоохранением базируется на пациентоориентированном подходе. Каждый гражданин имеет право получить квалифицированную медицинскую помощь от соответствующего специалиста", - добавил Зейналов.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə nazirinin müavini: "Semaşko" modeli sovet dövründə yaxşı işləyirdi

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