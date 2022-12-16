Замминистра: ВОЗ поддерживает Азербайджан в улучшении системы неотложной медицинской помощи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает Азербайджан в процессе улучшения качества оказания неотложной медицинской помощи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает Азербайджан в процессе улучшения качества оказания неотложной медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов заявил на открытии симпозиума на тему "Совершенствование системы неотложной помощи в Азербайджане".

По его словам, оперативность оказания неотложной медицинской помощи влияет на уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения: "В последние годы в системе здравоохранения нашей страны было проведено много реформ. Прежде всего, это касается части финансирования этой сферы. Очень приятно, что ВОЗ представила проект, который поможет нам в деле совершенствования системы неотложной медпомощи. Работа в этом направлении ведется по трем основным направлениям. Первое - это совершенствование неотложной помощи на догоспитальном этапе, второе - приведение неотложной медицины к современным стандартам внутри больницы, и третье - обучение оказанию неотложной медицинской помощи".