Замминистра: Уже несколько лет в государственных медицинских учреждениях не оказываются платные услуги

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Получившие статус публичного юридического лица медицинские учреждения вновь будут находиться в подчинении министерства здравоохранения".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

"Финансовый механизм этих медицинских учреждений будет изменен. Уже несколько лет в государственных медицинских учреждениях не оказываются платные услуги. Они оказываются государством. Однако отсутствие счетов медицинских учреждений в канун перехода к обязательному медицинскому страхованию может создать проблемы в их деятельности.

Поэтому они становятся публичными юридическими лица. В этом случае в дальнейшем их финансирование как из государственного бюджета, так и из других источников не будет противозаконным".