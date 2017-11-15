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    Замминистра: Уже несколько лет в государственных медицинских учреждениях не оказываются платные услуги

    Эльсевяр Агаев: Получившие статус публичного юридического лица медицинские учреждения вновь будут находиться в подчинении минздрава© Report/ Elshan Baba

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Получившие статус публичного юридического лица медицинские учреждения вновь будут находиться в подчинении министерства здравоохранения".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

    "Финансовый механизм этих медицинских учреждений будет изменен. Уже несколько лет в государственных медицинских учреждениях не оказываются платные услуги. Они оказываются государством. Однако отсутствие счетов медицинских учреждений в канун перехода к обязательному медицинскому страхованию может создать проблемы в их деятельности.

    Поэтому они становятся публичными юридическими лица. В этом случае в дальнейшем их финансирование как из государственного бюджета, так и из других источников не будет противозаконным". 

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