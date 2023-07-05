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Замминистра: Ситуация с больными туберкулезом в Азербайджане достаточно удовлетворительная

Замминистра: Ситуация с больными туберкулезом в Азербайджане достаточно удовлетворительная Ситуация в Азербайджане по количеству больных туберкулезом достаточно удовлетворительная.
Здоровье
5 июля 2023 г. 11:38
Замминистра: Ситуация с больными туберкулезом в Азербайджане достаточно удовлетворительная

Ситуация в Азербайджане по количеству больных туберкулезом достаточно удовлетворительная.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов во время выступления на мультисекторальной встрече в связи с проблемой туберкулеза.

Отметив, что эта проблема существует не только в нашей стране, но и во всем мире, замминистра заявил, что в 2021 году было выявлено 450 тысяч новых больных, страдающих лекарственно устойчивой формой туберкулеза: “Это показывает, насколько важна резистентность к противотуберкулезным препаратам".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycanda vərəmli xəstələrin sayına görə vəziyyət kifayət qədər qənaətbəxşdir"

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