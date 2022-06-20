О нас

Замминистра: В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация

Замминистра: В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация "В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями".
Здоровье
20 июня 2022 г. 13:48
Замминистра: В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация

"В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями".

Об этом в ответ на вопрос Report заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

По его словам, относительно времени года распространяются респираторные вирусные инфекции: "В настоящее время заболеваемость снижается, так как эти вирусы не являются сезонными. Вирус инфлюэнцы - это простуда или грипп, которым мы периодически болеем, и он сезонный. В настоящее время ситуация в этой области стабильна".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Uşaqlar arasında yayılan xəstəlik sırf soyuqdəymədir"

Самое читаемое

Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
Прибывший из главного промцентра Китая первый блок-поезд отправлен из Бакинского порта
16 июня 2022 г. 14:28
Награждена группа работников здравоохранения
Награждена группа работников здравоохранения
16 июня 2022 г. 17:18
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
Определились все города, которые примут чемпионат мира-2026
17 июня 2022 г. 03:07
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ
17 июня 2022 г. 11:09
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
Продлен срок для выплаты надбавок участвующим в борьбе с COVID-19 медработникам
17 июня 2022 г. 13:32
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi