Замминистра: В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация

"В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями".

"В Азербайджане стабильная эпидемиологическая ситуация как с коронавирусом, так и с другими заболеваниями".

Об этом в ответ на вопрос Report заявил заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

По его словам, относительно времени года распространяются респираторные вирусные инфекции: "В настоящее время заболеваемость снижается, так как эти вирусы не являются сезонными. Вирус инфлюэнцы - это простуда или грипп, которым мы периодически болеем, и он сезонный. В настоящее время ситуация в этой области стабильна".