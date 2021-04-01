Замминистра: Приобретение и ввоз в страну вакцины из Китая - важное событие

Вакцина доставлена в нашу страну вовремя

"Согласно подписанному между Китаем и Азербайджаном договору, мы принимаем первую партию вакцины от COVID-19. Это очень важное событие".

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.

По его словам, вакцина доставлена в нашу страну вовремя, несмотря на несправедливую ситуацию в мире в связи с распределением вакцин: "Это результат проводимой нашим президентом политики. Наш президент с первого дня взял этот вопрос под контроль. Даже во время 44-дневной войны этот вопрос всегда оставался в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Президент также выступил с международными инициативами в данной сфере. Эти инициативы завершились принятием резолюции и документа".

Замминистра напомнил, что еще с апреля прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев является председателем Движения неприсоединения:

"Саммит Контактной группы ДН был проведен по инициативе президента. В продолжение, в декабре прошлого года в рамках Генассамблеи ООН состоялась специальная сессия. Она тоже была проведена по инициативе президента. Этот вопрос был вынесен на обсуждение и в марте текущего года на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Была принята определенная резолюция в соавторстве со 133 странами. Инициативы президента высоко ценятся на международном уровне".