О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замминистра: Приобретение и ввоз в страну вакцины из Китая - важное событие

Замминистра: Приобретение и ввоз в страну вакцины из Китая - важное событие Вакцина доставлена в нашу страну вовремя
Здоровье
1 апреля 2021 г. 14:31
Замминистра: Приобретение и ввоз в страну вакцины из Китая - важное событие
0 : 00
0 : 00

"Согласно подписанному между Китаем и Азербайджаном договору, мы принимаем первую партию вакцины от COVID-19. Это очень важное событие".

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов.

По его словам, вакцина доставлена в нашу страну вовремя, несмотря на несправедливую ситуацию в мире в связи с распределением вакцин: "Это результат проводимой нашим президентом политики. Наш президент с первого дня взял этот вопрос под контроль. Даже во время 44-дневной войны этот вопрос всегда оставался в центре внимания президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Президент также выступил с международными инициативами в данной сфере. Эти инициативы завершились принятием резолюции и документа".

Замминистра напомнил, что еще с апреля прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев является председателем Движения неприсоединения:

"Саммит Контактной группы ДН был проведен по инициативе президента. В продолжение, в декабре прошлого года в рамках Генассамблеи ООН состоялась специальная сессия. Она тоже была проведена по инициативе президента. Этот вопрос был вынесен на обсуждение и в марте текущего года на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Была принята определенная резолюция в соавторстве со 133 странами. Инициативы президента высоко ценятся на международном уровне".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Çindən vaksin almağımız və onun ölkəyə gətirilməsi önəmli hadisədir”

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 13:46
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
1 апреля 2021 г. 13:44
Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
ФотоИз Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
1 апреля 2021 г. 13:27
Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно
Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно
1 апреля 2021 г. 12:39
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России
1 апреля 2021 г. 12:13
Президент: Вывод Зангезура из Азербайджана и присоединение к Армении означало географическое расчленение тюркского мира  
Президент: Вывод Зангезура из Азербайджана и присоединение к Армении означало географическое расчленение тюркского мира  
1 апреля 2021 г. 08:37
Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования
Сегодня в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начинается введение медстрахования
1 апреля 2021 г. 00:22
Президент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
ФотоПрезидент Азербайджана выступил на саммите Тюркского совета
31 марта 2021 г. 22:37
Начался неформальный саммит Тюркского совета
Начался неформальный саммит Тюркского совета
31 марта 2021 г. 16:08
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты Искандер
Армения все же использовала против Азербайджана ракеты "Искандер"
31 марта 2021 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi