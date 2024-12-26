Замминистра: Перевозка из Актау в Баку трех пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, нецелесообразна

В настоящее время нецелесообразно перевозить из Актау в Баку трех пострадавших при крушении самолета, которые находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время нецелесообразно перевозить из Актау в Баку трех пострадавших при крушении самолета, которые находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов.

Он отметил, что эти люди подключены к аппаратам искусственного дыхания в больнице города Актау.

"Продолжается лечение пострадавших с целью стабилизации их состояния. После этого они будут перевезены в Азербайджан для дальнейшего лечения", - сообщил заместитель министра.

И.Гасымов отметил, что у некоторых пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы и тяжелые повреждения, полученные при падении с большой высоты. "Все пострадавшие пройдут полное медицинское обследование, и после стабилизации их состояния будет проведено амбулаторное лечение", - сказал он.

Замминистра подчеркнул, что для эффективного лечения сочетанных травм необходимо участие специалистов различного профиля. "Все необходимые меры для лечения пострадавших в аварии уже принимаются. Мы будем регулярно информировать граждан. Просим проявлять терпение в столь сложный период", - добавил И.Гасымов.

Отметим, что сегодня на самолете-амфибии МЧС в Баку были доставлены 7 пострадавших, еще 7 человек будут доставлены рейсом AZAL.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.