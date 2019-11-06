Замминистра обвинил компании по продаже детского питания

Министерство здравоохранения Азербайджана выразило отношение к информации о продаже детского питания родителям в государственных родильных домах.

Как передает Report, заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев заявил журналистам, что одним из основных направлений политики министерства является предпочтение материнского молока в кормлении детей.

Замминистра отметил, что некоторые компании, занимающиеся рекламой и продажей детского питания, пропагандируют детское питание в ущерб грудному вскармливанию.

Э.Агаев рекомендовал врачам, чтобы они обращали внимание на питание новорожденных: "Кормление детей материнским молоком всегда широко пропагандируется соответствующими структурами. В этом, наряду с Минздравом, также должны участвовать общественность и пресса".