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Замминистра: Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики

Замминистра: Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики.
Здоровье
5 мая 2025 г. 11:03
Замминистра: Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики

Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на проходящей в Баку международной конференции "Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра".

Он отметил, что только в 2024 году в страну была импортирована фармацевтическая продукция на 862 млн манатов: "Наша зависимость от импорта очень велика, для предотвращения этого ведутся работы по привлечению инвестиций. Предпринимателями в промышленные зоны в этом направлении вложено более 6,9 млрд манатов".

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan imported 862M manat worth of pharmaceutical products in 2024
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Ötən il ölkəyə 862 milyon manat dəyərində əczaçılıq məhsulu idxal edilib

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