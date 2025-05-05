Замминистра: Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики

Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики.

Необходимо расширение внутреннего производства в сфере фармацевтики.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на проходящей в Баку международной конференции "Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра".

Он отметил, что только в 2024 году в страну была импортирована фармацевтическая продукция на 862 млн манатов: "Наша зависимость от импорта очень велика, для предотвращения этого ведутся работы по привлечению инвестиций. Предпринимателями в промышленные зоны в этом направлении вложено более 6,9 млрд манатов".