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Замминистра: Населению будут доступны качественные лекарства по низкой цене

Замминистра: Населению будут доступны качественные лекарства по низкой цене Признание международной регистрации лекарственных препаратов, электронные рецепты и установление предела цен на лекарства приведут к расширению ассортимента на рынке.
Здоровье
5 октября 2023 г. 16:37
Замминистра: Населению будут доступны качественные лекарства по низкой цене

Признание международной регистрации лекарственных препаратов, электронные рецепты и установление предела цен на лекарства приведут к расширению ассортимента на рынке.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов.

По его словам, качественные лекарства станут доступны для населения по более низким ценам. В Азербайджане проделана серьезная работа в этом направлении, сказал Р.Исмаилов.

Замминистра отметил, что рынок лекарственных препаратов в стране сильно зависит от импорта: "Министерство продолжает работу с соответствующими структурами для решения этого вопроса. В целом за последние 20 лет в сфере здравоохранения были достигнуты значительные успехи. Положительные изменения в свою очередь окажут влияние на фармацевтическую отрасль".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Daha keyfiyyətli dərmanlar daha ucuz qiymətə əhaliyə təqdim olunacaq"

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