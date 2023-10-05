Замминистра: Населению будут доступны качественные лекарства по низкой цене

Признание международной регистрации лекарственных препаратов, электронные рецепты и установление предела цен на лекарства приведут к расширению ассортимента на рынке.

Признание международной регистрации лекарственных препаратов, электронные рецепты и установление предела цен на лекарства приведут к расширению ассортимента на рынке.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов.

По его словам, качественные лекарства станут доступны для населения по более низким ценам. В Азербайджане проделана серьезная работа в этом направлении, сказал Р.Исмаилов.

Замминистра отметил, что рынок лекарственных препаратов в стране сильно зависит от импорта: "Министерство продолжает работу с соответствующими структурами для решения этого вопроса. В целом за последние 20 лет в сфере здравоохранения были достигнуты значительные успехи. Положительные изменения в свою очередь окажут влияние на фармацевтическую отрасль".