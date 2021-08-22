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Замминистра: На рынок поступают новые наркотики, и вскоре возникает зависимость

Замминистра: На рынок поступают новые наркотики, и вскоре возникает зависимость “В последнее время количество метамфетамина увеличилось. Люди живут в состоянии хронического стресса. Психически слабые и внутренне неспособные ему противостоять пользуются этим ядом. Все наши наркологические больницы и учреждения работают на полную мощно
Здоровье
22 августа 2021 г. 22:33
Замминистра: На рынок поступают новые наркотики, и вскоре возникает зависимость

“В последнее время количество метамфетамина увеличилось. Люди живут в состоянии хронического стресса. Психически слабые и внутренне неспособные ему противостоять пользуются этим ядом. Все наши наркологические больницы и учреждения работают на полную мощность”.

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил первый заместитель министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что тесно сотрудничает с соответствующими структурами: "На рынок поступают новые наркотические средства, и очень скоро возникает зависимость. Если в семье есть такой человек, ему сразу нужно оказать поддержку. Обязательно проявить инициативу, чтобы обеспечить его надлежащим лечением. Сотни людей избавивишись от этого зла, проживают период реабилитации".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Bazara yeni narkotik vasitələr daxil olur və qısa zamanda aludəçilik yaranır”

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