Замминистра: На первом этапе 70 государственных медучреждений получат статус публичного юридического лица

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане подготовлен первоначальный список больниц, которые в ближайшем будущем получат статус публичного юридического лица. На первом этапе планируется присвоить этот статус 70 учреждениям, после их количество возрастет".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра здравоохранения Элсевяр Агаев.

По его словам, в Азербайджане процесс присвоения государственным медучреждениям статуса публичного юридического лица будет идти поэтапно.

Замминистра напомнил, что начиная с прошлого года приступили к внедрению обязательного медстрахования, и отметил, что пилотный проект охватывает не частные, а государственные медучреждения: "Эти учреждения также должны получить статус публичного юридического лица. Потому что в Азербайджане государственные медучреждения уже больше 10 лет оказывают населению услуги бесплатно. Для оказания услуг застрахованным лицам они также должны иметь статус публичного юридического лица и открыть специальные счета".