Замглавы ЮНЕСКО: пандемия оказала большое психологическое влияние на подростков

Пандемия коронавируса оказала большое физическое и психологическое влияние на подростков.
Как сообщает
По ее словам, ЮНЕСКО привержен поддержке обратившимся странам в вопросах развития спорта: "Например, путем организации каждодневных уроков физкультуры в школах, тем самым поощряя молодежь заниматься спортом".
Она заявила, что ЮНЕСКО понимает важность продвижения этой инициативы особенно в уязвимых регионах и зонах конфликтов.
"Занятия спортом могут позитивно сказаться на их состоянии. Мы работаем также в лагере с беженцами, они путем игр и спорта могут отдалиться от психологического давления войны. Афганистан также сложная территория для работы, особенно в вопросах прав женщин и их участия в спорте. Но мы будем работать и дальше в этой стране", - заявила Г. Рамос.