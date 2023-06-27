Замглавы ЮНЕСКО: пандемия оказала большое психологическое влияние на подростков

Пандемия коронавируса оказала большое физическое и психологическое влияние на подростков.

Пандемия коронавируса оказала большое физическое и психологическое влияние на подростков.

Как сообщает Report , об этом заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос заявила на брифинге по итогам министерской встречи в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII), в Баку.

По ее словам, ЮНЕСКО привержен поддержке обратившимся странам в вопросах развития спорта: "Например, путем организации каждодневных уроков физкультуры в школах, тем самым поощряя молодежь заниматься спортом".

Она заявила, что ЮНЕСКО понимает важность продвижения этой инициативы особенно в уязвимых регионах и зонах конфликтов.

"Занятия спортом могут позитивно сказаться на их состоянии. Мы работаем также в лагере с беженцами, они путем игр и спорта могут отдалиться от психологического давления войны. Афганистан также сложная территория для работы, особенно в вопросах прав женщин и их участия в спорте. Но мы будем работать и дальше в этой стране", - заявила Г. Рамос.