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Замглавы МАГАТЭ: Пандемия отбросила сферу здравоохранения на десятилетия назад

Замглавы МАГАТЭ: Пандемия отбросила сферу здравоохранения на десятилетия назад Пандемия коронавируса в некотором отношении откинула сферу здравоохранения на десятилетия назад, например, в исследованиях по борьбе с онкозаболеваниями.
Здоровье
10 марта 2023 г. 10:19
Замглавы МАГАТЭ: Пандемия отбросила сферу здравоохранения на десятилетия назад

Пандемия коронавируса в определенном смысле отбросила сферу здравоохранения на десятилетия назад, например, в исследованиях по борьбе с онкозаболеваниями.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерных наук и применений Нажат Мохтар заявила в ходе панельных обсуждений X Глобального Бакинского форума.

"Мы провели исследование, в рамках которого выяснили, что многие страны, в том числе африканские, не имеют должного доступа к радиационной медицине", - сказала она, отметив, что вся необходимая техника стоит достаточно дорого, и эти страны не могут ее себе позволить.

"Мы начали с Африки. Но мы не гуманитарная организация, нам нужна помощь в этом вопросе ", - сказала она, добавив, что все это требует совместного подхода.

Также Нажат Мохтар рассказала о совместной с ФАО программе МАГАТЭ по сотрудничеству с ветеринарными службами, напомнив, что пандемия COVID-19 началась с передачи коронавируса от животных к человеку.

"Мы не ищем волшебного решения, чтобы остановить пандемию, но мы вкладываем в это", - заключила она.

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Версия на английском языке IAEA official: Pandemic set health sector back decades
Версия на азербайджанском языке AEBA rəsmisi: “Pandemiya səhiyyə sektorunu onilliklər geriyə atıb”

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