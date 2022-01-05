Замглавврача: Обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом стало меньше

15:21

Благодаря улучшению эпидемиологический ситуации и сокращению числа заражений коронавирусом сократилось и количество обращений в скорую помощь.

Как передает Report, об этом заявила заместитель главврача Бакинской городской станции скорой и неотложной помощи по оперативным работам Нурида Фарзалиева.

"В последнее время в стране наблюдается уменьшение случаев заражения коронавирусом. Это сказалось на количестве обращений, поступающих в скорую помощь", - сказала она.

По ее словам, в течение дня в больницы поступает очень мало больных. "Порой даже при простой простуде люди предпочитают обратиться к врачу и провериться. Но в целом наблюдается уменьшение количества обращений в скорую помощь в связи с COVID-19", - заявила Фарзалиева.