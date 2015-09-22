​Заместитель премьер-министра: Завышение цен на ввозимые в Азербайджан лекарства недопустимо

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября заместитель премьер-министра Али Ахмедов поинтересовался услугами, оказываемыми населению рядом столичных аптек.

Как сообщает Report, придя в аптеку "Zeytun", А.Ахмедов поинтересовался ценами и качеством лекарств, проблемами работников аптеки, дал необходимые рекомендации. Во время разговора фармацевты заявили о продаже лекарственных препаратов по новым правилам и поддержали решение касательно регулирования цен.

Заместитель премьер-министра отметил о вступлении в силу с 15 сентября новых цен на 1057 наименований лекарственных препаратов по 25 утвержденным Тарифным советом активным ингредиентам. Указанные лекарства во всех аптеках страны продаются по одной цене. Что же касается цен на другие разрешенные к продаже лекарственные препараты, они будут установлены в ближайшее время.

Принятие подобного шага не случайно. Основной проблемой было отсутствие единых цен в продаже медикаментов на лекарственном рынке Азербайджана.

После выступления президента Ильхама Алиева с претензиями касательно цен на лекарственные препараты в ходе заседания Кабмина, посвященного социально-экономическому развитию в первом полугодии 2015 года, приступили к принятию соответствующих мер в этом направлении. Основная цель заключается в достижении высокого уровня оказываемых населению медицинских услуг и пресечении продажи лекарственных препаратов по высокой цене.

А.Ахмедов отметил о применении данной практики большинством стран мира, и заявил о важности усиления контроля за качеством лекарственных препаратов.

Данную функцию выполняет созданная при минздраве структура. Безусловно, данная структура усилит свою деятельность. Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что лекарственный рынок Азербайджана постепенно приводится в порядок. Это говорит о том, что предпринимаемые шаги удачные, и они высоко оцениваются гражданами.

Затронув вопрос касательно дефицита лекарственных препаратов, заместитель премьер-министра сказал, что Азербайджан обладает достаточным запасом лекарственных препаратов и процесс постоянно контролируется: "Министерство здравоохранения предпринимает в этом направлении определенные шаги. Вполне возможно, что в ближайшее время могут возникнуть некоторые проблемы в вопросе регулирования цен на лекарственные препараты, однако в будущем они будут окончательно исчерпаны. В стране не возникнет дефицита медикаментов. В мире существует множество разновидностей лекарственных препаратов. Отсутствие в аптеках того или иного лекарства не означает отсутствие другого лекарства с тем же составом.

На всех импортируемых в страну дорогих и дешевых лекарственных препаратах будут указаны цены, установленные Тарифным советом. Цель заключается не в пресечении импорта в страну дорогих лекарственных препаратов, а в регулировании цен на них".